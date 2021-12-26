В МВД РФ раскрыли подробности о режиме «контролируемого пребывания»

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Иностранцы в России, подпадающие под режим «контролируемого пребывания» в стране, будут ограничены в возможностях изменения места жительства и должны будут в обязательном порядке посещать специальное ведомство, которое установит ограничения. Об этом в воскресенье, 26 декабря, рассказала руководитель ГУВМ МВД РФ Валентина Казакова.

По ее словам, такие граждане могут уведомлять соответствующие органы о своем местонахождении в том числе и электронным способом.

Казакова подытожила, что вместо двух отдельных процедур выдворения иностранцев из страны будет введена единая система под названием «высылка», передает «МВД Медиа».

— Высылка — удаление за пределы Российской Федерации иностранного гражданина. Институт «нежелательности пребывания» планируется применять к иностранным гражданам, находящимся за пределами Российской Федерации, или местонахождение которых неизвестно, — пояснила Казакова.

До этого в МВД назвали число иностранцев, которые стали гражданами России в 2021 году. Так, около 668 тысяч человек, прибывших из-за границы, получили гражданство России в период с января по ноябрь текущего года. При этом за такой же период 2020 года гражданами страны стали 563 342 человека. Кроме того, с января по ноябрь уходящего года 72 884 человека приняли участие в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, которые живут в других странах.