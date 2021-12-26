Физкультурный комплекс с бассейном построят в Зябликове в 2023 году

спортсмены в бассейне

Россия, Москва, Шипиловская улица Карта всех событий

Проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Зябликове завершено. Строительство запланировано на 2023 год. Об этом сообщил официальный сайт мэра Москвы.

Уточняется, что разрешение на строительство комплекса уже выдано. Четырехэтажное здание будет включать в себя два бассейна, в одном из которых детей будут обучать плаванию, тренажерный зал, буфет, раздевалки, помещения для инвентаря и персонала, административные кабинеты, медицинский блок и пост охраны.

Фасад здания облицуют металическими панелями с воздушным зазором, на прилежащей территории посадят деревья, разобью цветники и разместят малые архитектурные формы.

Глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что количество спортивных объектов в Москве увеличилось в два раза.

— Строительство спортобъектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом, — передает его слова официальный портал мэра Москвы.

26 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении строительства амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Амбулаторный корпус оснащен всем необходимым для оказания гражданам качественной медицинской помощи.