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Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке завершено

Георгий Соланович

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Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке завершено
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, посёлок Коммунарка Карта всех событий

Строительство амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке завершено, готовятся документы для ввода здания в эксплуатацию. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В здании идет пусконаладка оборудования, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию, — сказал Бочкарев.

Он отметил, что пока в больничном корпусе ведется работа по наладке медицинского оборудования. В здании семь этажей, не считая подземного и технического.

Амбулаторный корпус оснащен всем необходимым для оказания гражданам качественной медицинской помощи, передает официальный портал мэра Москвы слова главы департамента строительства города Рафика Загрутдинова.

Накануне Бочкарев рассказал, что открытие семи поликлиник и амбулаторий в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы запланировано на ближайшие три года.

24 декабря сообщалось, что оборудование для увеличения заготовки донорской крови появилось в больницах столицы. Новой техникой оснастили Центр крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 52 и еще восемь объектов здравоохранения. Всего в них установили порядка 170 тысяч приборов.

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