Андрей Бочкарев анонсировал открытие семи медучреждений в ТиНАО до конца 2024 года
Открытие семи поликлиник и амбулаторий в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы запланировано на ближайшие три года. Об этом рассказал в среду, 22 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что объекты здравоохранения возведут за счет средств городского бюджета. По его словам, семь медицинских учреждений создадут в округе дополнительные 3320 мест.
— Строительство этих объектов запланировано в поселениях Сосенское, Первомайское, Филимонковское, Марушкинское, Мосрентген, Кокошкино и городском округе Троицк, — заявил заммэра.
Андрей Бочкарев добавил, что в поликлиниках и амбулаториях строители создадут комфортные условия для пребывания пациентов и работы медиков и других сотрудников.
— Медучреждения укомплектуют новейшим оборудованием и мебелью с учетом передовых технологий, предусмотрят посты охраны и современные системы видеонаблюдения. Прилегающие территории обязательно благоустроят. В зданиях создадут безбарьерную среду. Также будет собран штат высококвалифицированных специалистов как широкого, так и узкого профиля, — заключил он.
До этого депутат Московской городской думы Александр Козлов выразил мнение, что столичные власти модернизируют территории Новой Москвы комплексно, из-за чего стабильно увеличивается интерес горожан к данному округу. По его словам, в ТиНАО создаются комфортные жилые условия, а также развивается социальная, досуговая и транспортная инфраструктура.