Техника для увеличения объема заготовки донорской крови появилась в больницах столицы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Поликарпова, 14с2 Карта всех событий

Современное оборудование для увеличения эффективности заготовки компонентов донорской крови появилось в медицинских учреждениях Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в пятницу, 24 декабря.

Она отметила, что новой техникой оснастили Центр крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, Городскую клиническую больницу № 52 и еще восемь объектов здравоохранения. Всего в них установили порядка 170 тысяч приборов.

— Мы закупили почти 170 единиц оборудования для городских отделений трансфузиологии... Эти аппараты в автоматическом режиме разделяют цельную кровь сразу на несколько компонентов: плазму, тромбоциты, лейкоциты и эритроциты. В результате автоматизации процесс разделения крови стал в 1,5 раза быстрее, — заявила заммэра.

Ракова добавила, что в медорганизациях появились дополнительные аппараты для сбора плазмы и тромбоцитов, а также приборы для обработки плазмы от любых патогенов. Также больницы оснастили установками для криоконсервации эритроцитов, что позволит увеличить стратегический запас компонентов крови, которые хранятся при низких температурах, без потери свойств до 10 лет, цитирует официальный сайт мэра Москвы слова заммэра столицы.

Накануне заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что открытие семи поликлиник и амбулаторий в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) столицы запланировано на ближайшие три года.