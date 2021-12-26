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Грузовой автомобиль повредил контактную сеть на улице Дурова

Георгий Соланович

Происшествия
Грузовой автомобиль повредил контактную сеть на улице Дурова
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Дурова Карта всех событий

Трамваи № 7 и 50 задерживаются на улице Дурова из-за повреждения грузовым автомобилем контактной сети. Об этом сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

— Маршруты временно изменены: со стороны метро «Красносельская» трамваи ходят до МЦД Каланчевская; со стороны метро «Белорусская» и «Новослободская» — до остановки «МИИТ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного департамента транспорта попросили граждан города быть внимательнее и следить за объявлениями водителей трамваев.

25 декабря в столичном районе Ясенево водитель автомобиля не справился с управлением и выскочил на тротуар. Инцидент произошел возле дома 5, корпус 1, на Новоясеневском проспекте. Водитель автомобиля марки ВАЗ не учел сложные погодные условия, в результате чего машина съехала на тротуар, где ее «остановило» дерево.

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