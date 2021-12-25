Автомобилист вылетел на тротуар на юго-западе Москвы

Фото: Telegram-канал Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, Новоясеневский проспект, 5к1 Карта всех событий

В столичном районе Ясенево водитель автомобиля не справился с управлением и выскочил на тротуар. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Инцидент произошел возле дома 5, корпус 1 по Новоясеневскому проспекту. Водитель автомобиля марки ВАЗ не учел сложные погодные условия, в результате чего машина съехала на тротуар, где ее остановило дерево.

— Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают оперативные службы, уточнили в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что ДТП с участием около 20 автомобилей произошло в Ковровском районе Владимирской области. Авария случилась в субботу около 11:00 на 240-м километре федеральной трассы М-7 «Волга». Согласно предварительной информации, причиной массового ДТП стали неблагоприятные погодные условия. Участники аварии перекрыли движение по трассе. В результате инцидента получили травмы два человека.

Накануне сообщалось, что две грузовые фуры столкнулись в Подмосковье на 28-м километре ЦКАД. В результате ДТП оказалось полностью перекрыто внешнее движение и образована многокилометровая пробка. В аварии никто не пострадал.