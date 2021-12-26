«Катастрофическая эрозия»: Байдену предсказали год, который окажется хуже 2021-го

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Впереди президента Соединенных Штатов Джо Байдена ожидает еще более плохой год, нежели был 2021-й. Об этом в воскресенье, 26 декабря, пишет журналист издания The Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, американский лидер в течение всего года наблюдал за эрозией способности западных стран оказывать влияние на события. Все это, по словам публициста, не сулит ничего хорошего для демократии в предстоящем году.

— Байден весь год наблюдал за катастрофической эрозией способности Запада влиять на события. Она не сулит ничего хорошего для выживания демократии в 2022 году, — написап он.

Автор также отмечает, что Байден оказал слабое сопротивление КНР, в том числе и в вопросах происхождения коронавируса.

Журналист также выразил предположение, что в 2022 году Москва воспользуется слабостью Вашингтона с целью укрепить свои позиции в Европе.

— Теперь благодаря необдуманному уходу Байдена Запад больше не имеет возможности отслеживать деятельность исламистских террористических групп, а бесценные минеральные богатства Афганистана оказались в руках Пекина, — заключил журналист издания.

В октябре «Вечерняя Москва» писала, что популярность президента Соединенных Штатов Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны пережила более стремительное падение, чем уровень поддержки любого другого американского президента со времен Второй мировой войны.

Рейтинг Байдена снизился на 11,3 процентных пункта (с 56 процентов до 44,7 процента). Отмечается, что такое снижение больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов США. Предыдущим обладателем «рекорда» по самому быстрому снижению уровня поддержки был 44-й американский президент Барак Обама, рейтинг которого за первые девять месяцев президентства снизился на 10,1 процентных пункта.