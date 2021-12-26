Сергей Собянин: Реконструкция 35 старых поликлиник завершится в Москве до конца года

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Реконструкция 35 старых поликлиник завершится в столице до конца текущего года. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

— Когда приезжаю открывать их, всегда слышу оценки жителей. Говорят, не ожидали такого результата: обновленные городские поликлиники лучше и удобнее старых, — написал глава города.

Он также отметил, что на входе в обновленные медицинские учреждения его всегда встречают администраторы, а электронная запись и все цифровые сервисы работают в четком режиме.

Кроме того, в новых поликлиниках можно обследоваться на бесплатной основе и пообедать в комфортных буфетах.

Сергей Собянин подытожил, что изначально он сомневался в возможности качественной реконструкции в плотной жилой застройке, однако столица смогла справиться и с этим вызовом.

— Уже накопили опыт, работы идут быстрее. В целом обновим половину московских поликлиник. Жители всех районов получат качественную медицинскую помощь рядом с домом, — подчеркнул глава города.

До этого Собянин сообщил, что в 2022 году в Москве будет реконструировано около 50 поликлиник. По его словам, к 2023 году планируется реконструировать еще 50–60 московских поликлиник, всего — около 200. Для этого власти столицы не жалеют ни сил, ни ресурсов, продолжая работать даже в пандемию. Он также назвал программу реконструкции поликлиник одной из самых востребованных у жителей столицы. Более того, Сергей Собянин подчеркнул, что реконструкция проводится основательная: от старого здания остается только остов.