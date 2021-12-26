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Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 1,5 тысячи «квадратов»

Георгий Соланович

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Пожар на складе в Подмосковье локализовали на площади 1,5 тысячи «квадратов»
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино, Промышленная улица Карта всех событий

Пожарные локализовали возгорание на складе в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

— Локализован пожар на складе в Московской области, в городском округе Подольск, в деревне Большое Толбино, улица Промышленная, 4, — передается в сообщении.

Уточняется, что общая площадь пожара составила около 1500 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Угроза распространения огня устранена, в операции по ликвидации пожара участвуют около 60 человек и 17 единиц техники.

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухгодовалый ребенок.

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