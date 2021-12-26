Эксперт рассказал, что делать при переохлаждении и чем оно опасно

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Переохлаждение способствует снижению кислорода в крови и может привести к тяжелым последствиям для организма. Как предотвратить пагубное влияние холодов, рассказал реаниматолог Геннадий Мышков.

По его словам, переохлаждение организма может вызвать гипоксию — снижение концентрации кислорода в теле человека. Именно гипоксия является причиной посинения конечностей тела при низких температурах.

— Адинамичность, зевота, сонливость — это первые клинические проявления гипоксического состояния центральной нервной системы, — передает Пятый канал слова Мышкова.

Альпинисты описывали гипоксию как «тихую, убаюкивающую смерть». Чтобы спасти человека от печального исхода, реаниматолог советует ликвидировать воздействие внешней среды на пострадавшего.

— Если это ветреная погода — значит, постараться укрыть пациента от ветра. Если пациент замерз и промокла одежда — постараться снять одежду, надеть теплое белье, теплую куртку, носки, варежки, дать обильное питье, — объясняет врач.

23 декабря заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что в морозную погоду нельзя дышать через рот. Это может привести к простуде.