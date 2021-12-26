Назван витамин, недостаток которого может вызвать амнезию

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Недостаток витамина В1 может вызвать необычную форму амнезии — заболевание «бери-бери». Об этом сообщает Al Jazeera.

«Бери-бери» также известна как синдром Вернике-Корсакова. Он поражает внутренние органы, в том числе центральную нервную систему, способен вызвать потерю памяти, боль в груди, учащенное сердцебиение, усталость и затрудненное дыхание у взрослых.

Осложнения могут возникнуть только в том случае, если запустить лечение первичных симптомов болезни, передает Al Jazeera.

25 декабря ученые из Южной Кореи провели исследование и выявили способ, с помощью которого можно избавиться от доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ).

Участников исследования разделили на две группы, первая из которых дважды в день получала витамин D и кальций, а вторая — плацебо. Оказалось, что у пациентов из первой группы на 24 процента снизилась частота случаев головокружения из-за приема витаминов.