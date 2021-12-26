В Чехии поддержали слова Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток

Фото: pixabay.com

Запад загнал Россию в угол, но она имеет полное право дать ему отпор. Об этом заявил чешский военный аналитик Ярослав Штефец.

По его словам, недавнее заявление президента России Владимира Путина об усилении НАТО свидетельствует о том, что Россию загнали в угол и она не будет спокойно бездействовать. В этом Штефец видит неразумность поведения Запада.

— Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать, — предупредил он.

Аналитик также отметил, что из-за нарушения западными государствами всевозможных дипломатических соглашений и Венских договоренностей у России просто нет никаких отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения.

— У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак, — цитирует Штефеца газета Parlamentní listy.

Таким образом, заключил аналитик, Запад сформировал образ некой варварской страны, которая якобы угрожает всей Европе.

В ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Москве 23 декабря. Российский лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.