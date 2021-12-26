Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Чехии поддержали слова Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток

Евгений Белоусов

В мире
В Чехии поддержали слова Путина о неприемлемости продвижения НАТО на восток
Фото: pixabay.com

Запад загнал Россию в угол, но она имеет полное право дать ему отпор. Об этом заявил чешский военный аналитик Ярослав Штефец.

По его словам, недавнее заявление президента России Владимира Путина об усилении НАТО свидетельствует о том, что Россию загнали в угол и она не будет спокойно бездействовать. В этом Штефец видит неразумность поведения Запада.

— Прежде чем дразнить медведя, удостоверьтесь, что вам есть куда бежать, — предупредил он.

Аналитик также отметил, что из-за нарушения западными государствами всевозможных дипломатических соглашений и Венских договоренностей у России просто нет никаких отходных путей ни с политической, ни с военной точки зрения.

— У них уже не осталось средств, чтобы еще больше уязвить и оскорбить Россию, повесить на нее всех собак, — цитирует Штефеца газета Parlamentní listy.

Таким образом, заключил аналитик, Запад сформировал образ некой варварской страны, которая якобы угрожает всей Европе.

В ходе своей пресс-конференции Путин заявил, что Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток.

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина прошла в Москве 23 декабря. Российский лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Читайте также:
Чехия Россия НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте