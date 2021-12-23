Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Большая пресс-конференция Путина завершилась в московском «Манеже»

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Политика
Большая пресс-конференция Путина завершилась в московском «Манеже»
Фото: Youtube / Москва 24

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина завершилась в Москве. Лидер успел ответить на 55 вопросов журналистов за 3 часа 56 минут.

Мероприятие прошло в «Манеже», очно на конференции присутствовали 507 представителей СМИ. Вопросы удалось задать 17 журналистам российских федеральных СМИ, 19 представителям региональных СМИ, двум блогерам и четырем сотрудникам зарубежных медиа.

Главные тезисы большой пресс-конференции Путина доступны в специальном материале «Вечерней Москвы». Так, в начале пресс-конференции президент заявил, что экономика России оказалась более готовой к шокам в период пандемии, нежели другие страны.

По словам главы государства, рост ВВП по итогам 2021 года в стране ожидается на уровне 4,5 процента. Российский лидер добавил, что РФ также сможет обеспечить себя зерном и сохранить экспортный потенциал.

Президент также отметил, что сбережение российского народа является одной из главных задач и одним из драйверов роста для страны. По его словам, из-за демографических проблем в РФ не хватает рабочих рук.

По мнению президента, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ, который сейчас составляет 59,4 процента, является недостаточным. Глава государства добавил, что к настоящему моменту около 70 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента прошла в Москве в четверг, 23 декабря. Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в пресс-конференции журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж».

Читайте также:
Москва Владимир Путин Пресс-конференции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Все мнения
О проекте