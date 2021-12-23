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Путин: Экономика РФ оказалась более готова к шокам пандемии по сравнению с другими странами

Полина Долганова

Общество
Путин: Экономика РФ оказалась более готова к шокам пандемии по сравнению с другими странами
Фото: Youtube / Москва 24

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 23 декабря, заявил, что экономика России оказалась более готова к шокам в период пандемии, нежели другие страны.

По словам главы государства, рост ВВП по итогам 2021 года в стране ожидается на уровне 4,5 процента.

Российский лидер добавил, что РФ сможет обеспечить себя зерном, а также сохранить экспортный потенциал.

Путин уточнил, что инфляция по итогам года в России ожидается в районе 8 процентов.

— Поговорим и об инфляции, конечно. Инфляция 8 процентов ожидается, — сказал политик.

Глава государства подытожил, что в 2021 году в РФ можно будет наблюдать рекордный показатель в строительстве. Он составит 90 миллионов квадратных метров возведенных построек.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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