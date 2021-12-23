Путин назвал три драйвера роста для России

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Сбережение российского народа является одной из главных задач и одним из драйверов роста для страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста, — сказал российский лидер.

По его словам, из-за демографических проблем в РФ не хватает рабочих рук.

При этом в настоящее время, как отметил глава государства, в стране есть около 81 миллиона экономически активного населения. Ожидается, что их число значительно увеличится к 2024–2030 годам.

Российский лидер уточнил, что развитию инфраструктуры власти страны также уделяют большое внимание. Правительство предпринимает для этого все необходимые усилия.

Таким образом, по словам президента, сбережение народа, развитие инфраструктуры и рост производительности труда являются основными драйверами роста экономики страны.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.