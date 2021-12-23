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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Полина Долганова

Общество
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг, 23 декабря. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени в «Манеже». Формат беседы определили как очный. «Вечерняя Москва» собрала главные тезисы, озвученные российским лидером.

Экономика России в период пандемии

В начале пресс-конференции президент заявил, что экономика России оказалась более готовой к шокам в период пандемии, нежели другие страны. По слова главы государства, рост ВВП по итогам 2021 года в стране ожидается 4,5 процента. Российский лидер добавил, что РФ также сможет обеспечить себя зерном и сохранить экспортный потенциал. Путин уточнил, что инфляция по итогам года в России ожидается в районе 8 процентов.

Драйверы роста экономики

Президент также отметил, что сбережение российского народа является одной из главных задач и драйверов роста для страны. По его словам, из-за демографических проблем в РФ не хватает рабочих рук.

— Сбережение народа, о котором говорил Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста, — сказал российский лидер.

При это в настоящее время, как отметил глава государства, в стране есть около 81 миллиона человек экономически активного населения. Ожидается, что их число значительно увеличится к 2024-2030 годам. Российский лидер уточнил, что развитию инфраструктуры власти страны также уделяют большое внимание. Правительство предпринимает для этого все необходимые усилия. Таким образом, по словам президента, сбережение народа, развитие инфраструктуры и рост производительности труда являются основными драйверами роста экономики страны.

Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Корреспондент Вечерней Москвы / Фото: Вечерняя Москва
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Корреспондент Вечерней Москвы / Фото: Вечерняя Москва
Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Фото: Администрация президента РФ
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Фото: Администрация президента РФ
Журналисты Ксения Собчак, Антон Желнов, Андрей Колесников / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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Журналисты Ксения Собчак, Антон Желнов, Андрей Колесников / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Коллективный иммунитет к COVID-19

По мнению президента, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ, который сейчас составляет 59,4 процента, является недостаточным. Глава государства добавил, что к настоящему моменту около 70 миллионов россиян сделали прививку первым компонентом вакцины. Он также добавил, что увеличение уровня смертности из-за COVID-19 не может не вызывать обеспокоенность. По словам главы государства, пандемия обострила проблему демографии, из-за которой в стране не хватает рабочих рук.

Новые штаммы коронавируса

По словам Путина, новые волны коронавирусной инфекции вызваны способностью вируса к мутации. По словам главы государства, новые варианты COVID-19 появляются в тех странах, в которых есть проблемы со здравоохранением. Президент добавил, что меры пресечения за отказ от вакцинации в России не нужны. По его мнению, россиянам необходимо доходчиво и с уважением разъяснять необходимость сделать прививку. Политик уточнил, что бороться нужно с нарушениями в области здравоохранения, а не с законопослушными гражданами.

— Нужно ли вводить какие-то меры преследования — я думаю, что нет: начнешь давить, сразу появятся способы обойти, — заключил Путин.

Закон об иноагентах

Говоря о законе об иноагентах, российский лидер сообщил, что этот закон был придуман не в России. Кроме того, глава государства добавил, что доля организаций в РФ, которые признаны иноагентами, сопоставима с показателями в США, однако в России ответственность за нарушения мягче.

— Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, — заметил президент.

Путин уточнил, что в России не запрещают деятельность СМИ-иноагентов. В стране в настоящее время их насчитывается 74, в то время как всего в РФ зарегистрировано 200 тысяч НКО.

Ситуация в Крыму

До государственного переворота на Украине речи о том, чтобы Крым воссоединился с Россией, не шло, отметил президент. По словам главы государства, то 2014 года Россия не думала о присоединении полуострова. Президент также отметил, что после всего случившегося РФ не могла отказать крымчанам в защите.

Отношения с Украиной

Говоря об отношениях с украинской стороной, Путин заявил, что на Украине, возможно готовят военную операцию и предупреждают об этом Россию.

По словам главы государства, Москва должна должна реагировать на подобные ситуации.

— Мы должны думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда «долбанут», — сказал российский лидер.

Гарантии безопасности с НАТО и США

Россию «надули, нагло обманули», когда в 1990-х годах обещали не продвигать НАТО на восток, заметил Путин. По его словам, в настоящее время Запад «немедленно» должен дать гарантии безопасности России, потому как военные мощности НАТО разместились у границ РФ, а не наоборот.

Путин также предложил подумать, что было бы, если бы РФ разместила свои ракеты на границе Соединенных Штатов с Канадой или Мексикой. По словам главы государства, не размещать военную инфраструктуру у «нашего дома» — это не избыточное требование.

Российский лидер добавил, что действия Москвы Москвы будут зависеть не от хода переговоров по гарантиям безопасности, а от результата. Путин подытожил, что РФ четко дала понять, что дальнейшее движение НАТО на Восток неприемлемо.

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