Большая пресс-конференция Владимира Путина. Главное

Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина проходит в четверг, 23 декабря. Мероприятие началось в 12:00 по московскому времени в «Манеже». Формат беседы определили как очный. «Вечерняя Москва» собрала главные тезисы, озвученные российским лидером.

Экономика России в период пандемии

1/8 Фото: Администрация президента РФ 2/8 Фото: Администрация президента РФ 3/8 Корреспондент Вечерней Москвы / Фото: Вечерняя Москва 4/8 Фото: Администрация президента РФ 5/8 Фото: Администрация президента РФ 6/8 Фото: Администрация президента РФ 7/8 Фото: Администрация президента РФ 8/8 Журналисты Ксения Собчак, Антон Желнов, Андрей Колесников / Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

— Нужно ли вводить какие-то меры преследования — я думаю, что нет: начнешь давить, сразу появятся способы обойти, — заключил Путин.

Закон об иноагентах

Говоря о законе об иноагентах, российский лидер сообщил, что этот закон был придуман не в России. Кроме того, глава государства добавил, что доля организаций в РФ, которые признаны иноагентами, сопоставима с показателями в США, однако в России ответственность за нарушения мягче.

— Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, — заметил президент.

Путин уточнил, что в России не запрещают деятельность СМИ-иноагентов. В стране в настоящее время их насчитывается 74, в то время как всего в РФ зарегистрировано 200 тысяч НКО.

Ситуация в Крыму

До государственного переворота на Украине речи о том, чтобы Крым воссоединился с Россией, не шло, отметил президент. По словам главы государства, то 2014 года Россия не думала о присоединении полуострова. Президент также отметил, что после всего случившегося РФ не могла отказать крымчанам в защите.

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