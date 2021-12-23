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Путин возмутился низким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в России

Полина Долганова

Общество
Путин возмутился низким уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Фото: Администрация президента РФ

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в РФ в настоящее время составляет 59,4 процента, его недостаточно. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— 59,4 процента — это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся, у нас около 70 миллионов сделали первую прививку, 70 с небольшим, — сказал глава государства.

Он также добавил, что увеличение уровня смертности из-за COVID-19 не может не вызывать обеспокоенности.

По словам главы государства, пандемия обострила проблему демографии, из-за которой в стране не хватает рабочих рук.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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