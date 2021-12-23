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Путин: На Украине царит полная нищета

Полина Долганова

Общество
Путин: На Украине царит полная нищета
Фото: Администрация президента РФ

На Украине в настоящее время наблюдается полная нищета. Пенсионеры спрашивают депутатов, за что они их уничтожают. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— То, что сегодня происходит на Украине, — полная нищета. Всех готовят к суровой зиме. Когда некоторые депутаты Рады приезжают в регионы, пенсионеры с ними встречаются и говорят: «За что вы нас уничтожаете?» — заявил глава государства.

До этого глава государства отметил, что на Украине, возможно, готовят военную операцию и предупреждают об этом Россию. По словам Путина, Москва должна реагировать на подобные ситуации.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

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