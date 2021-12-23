Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин: На Украине могут готовить третью военную операцию

Полина Долганова

В мире
Путин: На Украине могут готовить третью военную операцию
Фото: Администрация президента РФ

Складывается впечатление, что на Украине готовят военную операцию и предупреждают об этом Россию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

По словам главы государства, Москва должна реагировать на подобные ситуации.

— Мы должны думать о перспективах своей безопасности, как жить все время с оглядкой на происходящее на Украине — смотреть, когда «долбанут», — сказал российский лидер.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный.

26 ноября американские СМИ сообщили, что Россия при якобы подготовке к вторжению на Украину перебросила войска на Камчатку. Минобороны, по данным издания, передислоцировало военных на территорию вплоть до Камчатки, чтобы быть готовым на случай глобальной войны. При этом «вторжение» вряд ли произойдет раньше января 2022 года из-за илистого грунта и погодных условий, отмечал Bloomberg.

1 ноября телеканал CBS News распространил информацию о том, что американская разведка якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности скорого «вторжения» России на Украину.

Позже эту информацию подтвердили в Киеве, в том числе лично руководитель Главного управления разведки (ГУР) местного министерства обороны Кирилл Буданов.

Российская сторона в свою очередь заявляет, что никакого вторжения не планируется. В частности, президент РФ Владимир Путин назвал эти слухи алармистскими.

Читайте также:
Украина Россия Война
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Дмитрий Лиознов
Дмитрий Лиознов

Вакцина — лучшая профилактика

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О любви к матери и других темах в творчестве Александра Кердана

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Пора раздавать удочки

Все мнения
О проекте