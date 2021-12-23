Путин: Россию нельзя победить, только развалить изнутри

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Российскую Федерацию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

Говоря о законе об иноагентах, российский лидер сообщил, что этот закон был придуман не в России. Кроме того, глава государства добавил, что доля организаций в РФ, которые признаны иноагентами, сопоставима с показателями в США, однако в России ответственность за нарушения мягче.

— Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри. А кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, — заметил президент.

Путин уточнил, что в России не запрещают деятельность СМИ-иноагентов. В стране в настоящее время их насчитывается 74, в то время как всего в РФ зарегистрировано 200 тысяч НКО.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.