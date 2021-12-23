Путин счел ошибочным решение о политическом бойкоте Олимпиады в Пекине

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Решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине является ошибочным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

— Это решение неприемлемое и ошибочное, — рассказал глава государства.

Причиной бойкота Игр со стороны США является попытка сдержать развитие Китая, уверен он. Путин уточнил, что один из бывших президентов США в разговоре с ним назвал блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве большой ошибкой, отмечается на сайте Кремля.

6 декабря пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. По ее словам, представители американских властей не будут присутствовать на Играх. При этом Псаки уточнила, что американские спортсмены будут принимать участие в соревнованиях и Белый дом желает им удачи.

В свою очередь посольство Китая в Вашингтоне назвало решение США о дипломатическом бойкоте зимней Олимпиады в Пекине в 2022 году показным шагом и политической манипуляцией.