СК возбудил уголовное дело по факту ЧП на ТЭЦ в Бурятии

Фото: СК РФ

Следственный комитет по Республике Бурятия возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в четверг, 23 декабря.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

По данным ведомства, ЧП на теплоэлектроцентрали произошло из-за короткого замыкания с последующим воспламенением в кабельном отсеке. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. При этом температура воздуха снаружи составляла до минус 30 градусов, говорится в сообщении на официальном сайте республиканского СК.

До этого стало известно, что в связи с пожаром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации, создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии и приостановили работу детских садов и общеобразовательных школ. Уточнялось, что из-за случившегося без тепла остались несколько районов города.

22 декабря газопровод загорелся в Челябинской области. На отводе от магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород на 1793-м километре федеральной трассы М5 вспыхнуло пламя. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.