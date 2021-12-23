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Режим ЧС ввели в Бурятии из-за пожара на ТЭЦ

Юлия Курганова

Происшествия
Режим ЧС ввели в Бурятии из-за пожара на ТЭЦ
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В связи с пожаром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в четверг, 23 декабря, в правительстве республики.

Уточняется, что на ТЭЦ-1 произошло задымление в результате возгорания электрической проводки. На данный момент отключены четыре котла.

— Решением главы Бурятии Алексея Цыденова введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), создан оперативный штаб по ликвидации последствий аварии. Начаты ремонтные работы. На момент проведения восстановительных работ в части районов Улан-Удэ будет снижена подача тепла. Приостановлена работа детских садов и школ, — сообщается в соцсети Instagram.

Отмечается, что без тепла остались несколько райнов города. Ночью в Улан-Удэ температура опустилась до 29 градусов мороза.

22 декабря газопровод загорелся в Челябинской области. На отводе от магистрального газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород» на 1793-м километре федеральной трассы М5 вспыхнуло пламя. Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

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