Президент России уверен, что Китай станет первой экономикой мира

Фото: Администрация президента РФ

К 2035-2050 годам Китай станет первой экономикой мира, уже сейчас есть все предпосылки к этому. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Сегодня уже Китай по паритету покупательной способности, по экономике больше американской. Пройдет еще 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям, — заявил президент.

Путин также считает, что решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине является ошибочным. Он уточнил, что один из бывших президентов США в разговоре с ним назвал блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве большой ошибкой.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.