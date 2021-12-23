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Президент России уверен, что Китай станет первой экономикой мира

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Политика
Президент России уверен, что Китай станет первой экономикой мира
Фото: Администрация президента РФ

К 2035-2050 годам Китай станет первой экономикой мира, уже сейчас есть все предпосылки к этому. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Сегодня уже Китай по паритету покупательной способности, по экономике больше американской. Пройдет еще 2035 год, 2050-й — Китай неизбежно станет первой экономикой мира и по всем другим показателям, — заявил президент.

Путин также считает, что решение ряда стран, включая США, о политическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине является ошибочным. Он уточнил, что один из бывших президентов США в разговоре с ним назвал блокады Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве большой ошибкой.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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