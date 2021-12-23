Путина спросили, кто убил Немцова и Политковскую

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря заявил, что он приложил максимум усилий, чтобы убийства журналистки Анны Политковской и политика Бориса Немцова были раскрыты.

Он также добавил, что сведение политических счетов является недопустимым, Россия планирует и дальше бороться с криминальными проявлениями.

Глава государства уточнил, что, если заказчики убийств Политковской и Немцова действительно есть, правоохранители будут продолжать их искать.

— Я все сделал для того, чтобы раскрыть эти преступления. И соответствующие указания, поручения, приказы были отданы всем правоохранительным и специальным службам. Как вам известно, за совершенные преступления люди сидят в тюрьме, — заключил политик.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.