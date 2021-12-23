Путин призвал срочно забирать россиян из ветхого жилья

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Президент России Владимир Путин заявил, что граждан следует срочно забирать из ветхих домов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в четверг, 23 декабря.

— Надо разобраться с теми людьми, которые живут, выплачивая ипотеку. Если такая проблема существует, мы ответ поищем, — рассказал глава государства на большой пресс-конференции.

Аварийное жилье было построено при «царе Горохе» и оно разваливается, людей необходимо срочно оттуда забирать, подчеркнул он. Программа финансирования переселения россиян из подобного жилья готовится, приводит слова Путина сайт Кремля.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.