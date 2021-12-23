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Путин предложил Деду Морозу свои услуги адвоката

Полина Долганова

Общество
Путин предложил Деду Морозу свои услуги адвоката
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря предложил Деду Морозу, на которого юрист из Санкт-Петербурга подал в суд, свои услуги адвоката.

Юрист из Северной столицы Игорь Мирзоев подал на волшебника в суд за то, что тот на протяжении 23 лет не дарит ему подарки.

По словам главы государства, он может встать на защиту Деда Мороза и напомнить, что подарки получают только добропорядочные граждане. В связи с этим президент посоветовал петербуржцу проанализировать свое поведение.

Видео: Telegram / РИА Новости

— Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас. Могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам, — сказал российский лидер.

Глава государства также высказался на тему хайпа. По его словам, если хайп не злой, а больше похож на тонкий юмор, то в этом нет ничего плохого.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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