Президент России оценил работу сотрудников администрации и правительства в пандемию

Фото: Администрация президента РФ

Некоторые сотрудники администрации президента и правительства России достойны премий за их работу в пандемию. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Да, я считаю, что по результатам работы по преодолению пандемии, и, конечно, некоторые члены администрации, и члены правительства достойны, чтобы и премию (им — прим. ВМ) выплатить, — заявил президент.

В то же время президент добавил, что здраво оценивать можно только работу всего коллектива, а не кого-то в частности. Путин подчеркнул, что нужно подходить не дифференцированно, а оценивать работу правительства в целом, не выделяя никого и не выдавая кому-то слишком много денег, а кому-то в «наказание выдать только пять копеек», сообщает сайт Кремля.

— Вопрос не в том, кто хороший, а кто плохой, вопрос в том, как мы руководим этим процессом. Мы добиваемся того, чтобы все работали эффективно, или нет? И если мы не добиваемся этого, в том числе, и ваш покорный слуга, значит, мы сами в чем-то недорабатываем, — заключил Путин.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.