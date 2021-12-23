Путин пообещал разобраться с инцидентом на ТЭЦ в Улан-Удэ

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Президент России Владимир Путин заявил, что разберется с аварией на ТЭЦ в Улан-Удэ. Об этом глава государства сообщил в четверг, 23 декабря, на пресс-конференции.

— Что касается ТЭЦ, то мы сейчас разбираемся. Сейчас, после окончания пресс-конференции, выясню, что там происходит и чем нужно помочь, — приводит слова Путина сайт Кремля.

23 декабря СК по Республике Бурятия возбудил уголовное дело после аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ. Дело возбудили по статье «Нарушение требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

По данным ведомства, ЧП на теплоэлектроцентрали произошло из-за короткого замыкания с последующим воспламенением в кабельном отсеке. Это привело к отключению четырех отопительных котлов и турбогенератора. При этом температура воздуха снаружи составляла до минус 30 градусов, говорится в сообщении на официальном сайте республиканского СК.

До этого стало известно, что в связи с пожаром на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации, создали оперативный штаб по ликвидации последствий аварии и приостановили работу детских садов и общеобразовательных школ. Уточнялось, что из-за случившегося без тепла остались несколько районов города.