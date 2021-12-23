Путин призвал искать эффективное противоядие от нетрадиционных ценностей

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От новой этики никуда не деться, но нужно искать эффективное противоядие от идущих извне нетрадиционных ценностей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».

— Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. Мама — это мама, отец — это отец, — заявил президент.

Он также поднял тему сменивших пол спортсменов. По словам президента, при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин прекратит свое существование женский спорт.

— Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем, — добавил Путин.

Президент отметил, что бороться с подобным «мракобесием» необходимо при помощи традиционных ценностей, передает сайт Кремля.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.