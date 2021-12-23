Путин призвал искать эффективное противоядие от нетрадиционных ценностей
От новой этики никуда не деться, но нужно искать эффективное противоядие от идущих извне нетрадиционных ценностей. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 23 декабря, в ходе пресс-конференции в «Манеже».
— Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина — это женщина, а мужчина — это мужчина. Мама — это мама, отец — это отец, — заявил президент.
Он также поднял тему сменивших пол спортсменов. По словам президента, при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин прекратит свое существование женский спорт.
— Мужчина объявляет себя женщиной и выступает, скажем, в тяжелой атлетике или еще в каком-то виде спорта. Женский спорт перестанет существовать совсем, — добавил Путин.
Президент отметил, что бороться с подобным «мракобесием» необходимо при помощи традиционных ценностей, передает сайт Кремля.
Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.