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«Тень на плетень наводят»: Путин оценил обвинения ЕС в адрес Газпрома

Иван Юминов

Сюжет: 

Пресс-конференция Владимира Путина — 2021
Экономика
«Тень на плетень наводят»: Путин оценил обвинения ЕС в адрес Газпрома
Фото: Youtube / Москва 24

Газпром не виноват в энергетическом кризисе в ЕС. Об этом заявил президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в четверг, 23 декабря.

— Никакой здесь правды нет. Это просто попытка «с ног на голову» опять все поставить, — рассказал глава государства.

Запад, по его мнению, постоянно лжет и наводит «тень на плетень». Газпром поставляет весь объем топлива, который запрашивают его контрагенты по имеющимся контрактам, приводит слова Путина сайт Кремля.

21 декабря стоимость газа на фьючерсном рынке Европы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. Цена январских фьючерсов по индексу TTF зафиксировалась на отметке 1800 долларов на момент открытия сессии. При этом в 18:00 по московскому времени стоимость топлива достигла 2187 долларов за тысячу кубометров.

Семнадцатая масштабная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в Москве в четверг, 23 декабря. Мероприятие проходит в «Манеже». Формат беседы определили как очный. Накануне пресс-секретарь управляющего делами главы государства Елена Крылова сообщила, что участвующих в большой 17-й пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистов обработают частицами серебра при входе в «Манеж». Она отметила, что такая мера необходима во время пандемии коронавирусной инфекции. Уточняется, что обработка серебром — это безопасный способ.

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