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Городские службы Москвы начали очередную противогололедную обработку улиц

Георгий Соланович

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Городские службы Москвы начали очередную противогололедную обработку улиц
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Городские службы Москвы в 16:00 приступили к очередным механизированным работам по противогололедной обработке улиц. Об этом сообщил Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Уточняется, что в перечень работ входит подметание проезжей части, тротуаров и дворовых территорий, после чего начнется противогололедная уборка.

Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам. В Telegram-канале городских служб Москвы добавили, что снегоуборочная техника продолжает работы по вывозу снега на стационарные пункты.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

26 декабря «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за образования гололедицы. Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, 27 декабря.

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