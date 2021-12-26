«Желтый» уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве из-за образования гололедицы. Об этом сообщил официальный сайт Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до 23:00 понедельника, 27 декабря.

26 декабря температура может опуститься до минус 10 градусов. Ожидаются метель, облачная погода. На дорогах Москвы присутствуют образования тонкого льда.

26 декабря городские службы Москвы вновь приступили к механизированной очистке дорог и тротуаров от снега. Помимо улиц города, снегоочистительные машины пройдутся по дворовым территориям, местам для парковки автотранспорта и межквартальным проездам. Особое внимание будет уделено пешеходным переходам, тротуарам и остановкам общественного транспорта, а также станциям Московского метрополитена и соцобъектам.

В конце декабря «плюсовые» температуры вновь вернутся в столичный регион. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, на предстоящей неделе москвичи ощутят на себе переменчивость и нестабильность погоды.