Эзотерики назвали притягивающие удачу и счастье в дом породы кошек

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Испокон веков люди почитали кошек и верили в их магическую сущность. Наши предки были уверены в том, что кошки накапливают в себе мощную энергию. Эзотерики назвали пять пород кошек, которые могут притянуть в дом удачу и счастье.

Као-мани

Древняя королевская порода кошек из Таиланда. Там они считаются настоящим национальным символом, а раньше позволить себе такую кошку могли только императоры.

Сиамская кошка

Боги отметили эту породу благородным кремовым окрасом. Считается, что они приносят в дом удачу и благополучие.

Корат

Эти кошки способны привлечь в дом счастье и любовь. Нередко таких животных дарят на свадьбу молодоженам, чтобы в их жизни всегда была гармония и любовь.

Тайская кошка

Она выбирает из всех членов семьи самого сильного духом и самого авторитетного, после чего ее избранник сразу начинает довольствоваться успехом и уважением окружающих.

Японский бобтейл

Настоящий символ счастья. Этих кошек с короткими хвостиками берегут и уважают жители Японии. Считается, что они способны приманить в дом хозяев благополучие и счастье, передает Пятый канал.

До этого стало известно, что российская балерина Анастасия Волочкова приобрела кота породы британская шиншилла за 500 тысяч рублей. Владелица питомника британских кошек Ирина Краснослободцева рассказала, могут ли стоить кошки таких больших денег.