Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс

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На 93 году жизни скончался бывший президент Греции Каролос Папульяс. Об этом в воскресенье, 26 декабря, сообщил Reuters.

— Его участие в национальном сопротивлении и борьбе против диктатуры отражало его неизменную преданность идеалам свободы и справедливости, которые он защищал на протяжении всей своей жизни, — цитирует издание нынешнего президента Греции Катерину Сакелларопулу.

Папульяс родился 4 июня 1929 года в северо-западном греческом городе Янине. Он руководил Грецией с 2005-го по 2015 год. Срок президентских полномочий Папульяса окончился 13 марта 2015 года, когда на посту президента Греции его сменил представитель партии «Новая демократия» Прокопис Павлопулос.

В 1980-х и 1990-х годах он занимал пост министра иностранных дел. Папульяс был членом левоцентристской партии Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК).

Каролос Папульяс также участвовал в сопротивлении нацистской оккупации в годы Второй мировой войны, а также в борьбе против диктатуры «черных полковников» в 1967-1974 годах. В это время будущий президент регулярно выступал в эфире с обвинениями хунты в преступлениях против прав человека.