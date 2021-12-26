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В ВСУ рассказали о постановке женщин на воинский учет

Евгений Белоусов

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В ВСУ рассказали о постановке женщин на воинский учет
Фото: YouTube / 2chTV

Женщины смогут по желанию отправляться на военные сборы. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Залужный также опроверг появлявшиеся в СМИ слухи об обязательном военном призыве для украинских женщин. Но напомнил, что новый закон определил список отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет. Залужный подчеркнул, что никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.

— Планируем ввести переходное правило в отношении сбора военнослужащих (подготовки студентов), а именно: женщины будут посещать тренировку исключительно по запросу, — написал Залужный у себя в Facebook.

Он также назвал нововведения шагом навстречу женщинам, желающим пройти военную службу в ВСУ, чтобы избежать лишних процедур при вступлении в должность по специальности.

До этого Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые провели учебные стрельбы из ракетного комплекса Javelin в Донбассе. Стрельба велась по танку в окопе, который находился на расстоянии около 1,5 километра. Цель условного противника была поражена.

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