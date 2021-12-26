«Я всех вас ненавижу!»: посетителей эвакуировали из ТЦ Москвы из-за сообщений о выстрелах

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас4 Карта всех событий

В магазине «Золотое яблоко» в ТЦ «Метрополис» в столице неизвестный мужчина, по словам очевидцев, открыл стрельбу. Об этом сообщили сотрудницы магазина корреспонденту «Вечерней Москвы».

По их словам, неизвестный кричал: «Я всех вас ненавижу!». По предварительным данным, никто не пострадал.

Сотрудницы магазина пытались скрыться с места ЧП, однако все запасные выходы, по их словам, были закрыты.

— Я подвозила трех девчонок, которые работали в этом магазине, у одной из-за шока начался приступ астмы, остальные кое-как смогли объяснить, что произошло. Девочкам лет по 18–20. Выбежали в одних футболках. Никакого предупреждения для граждан в момент стрельбы и после не прозвучало, играла музыка в ТЦ, и никто не сообщал гражданам, как им действовать, — рассказала одна из посетительниц.

Позже, когда все утихло, работницам позвонили и сообщили, что они могут возвращаться на рабочее место, так как все урегулировано, сообщили корреспонденту «ВМ».

Торговый центр находится по адресу Ленинградское шоссе,16а, стр. 4.