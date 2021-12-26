Озвучивавший Дамблдора и Гимли актер дубляжа Андрей Ярославцев скончался на 65 году жизни

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В возрасте 64 лет скончался актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина колец» и Оптимуса Прайма из «Трансформеров». Об этом сообщил его коллега актер Дмитрий Череватенко в своем сообществе в социальной сети «Вконтакте».

Уточняется, что Ярославцев скончался от коронавируса.

— Давайте почтим память этого актера, скажем за спасибо все, — написал Череватенко.

Андрей Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. Образование получил в Театральном училище имени Щукина, которое он окончил в 1978 году. В том же году Ярославцев был принят в группу Театра имени Вахтангова, позже решил попробовать себя в дубляже.

За свою карьеру он озвучил порядка 240 кинокартин. Особенно известен озвучиванием Альбуса Дамблдора из «Гарри Поттера», Гимли из «Властелина колец», Оптимуса Прайма из «Трансформеров» и Золтана Хивая из серии игр «Ведьмак»