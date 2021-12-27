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Каток в Коптеве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» примет известных хоккеистов

Георгий Соланович

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Каток в Коптеве в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» примет известных хоккеистов
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Каток в столичном районе Коптево в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» примет известных хоккеистов и проведет ряд спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Посетителей катка в Коптеве ждут три вида событий: тренировки для желающих научиться играть в хоккей, «хоккейные челленджи», подразумевающие демонстрацию мастерства профессионалов, и выставочные игры профессиональных команд.

Также на льду в Коптеве будут снимать выпуски передачи для хоккейно-развлекательного канала Hockey Brothers.

— Спортивные мероприятия являются неотъемлемой частью программы традиционного и любимого фестиваля «Путешествие в Рождество»: зимние виды спорта можно назвать одними из самых популярных у москвичей и гостей нашего города, — рассказали в оргкомитете «Московских сезонов».

Уточняется, что мероприятия посетят Всеволод Крамарев, Денис Качин, Иван Агеев, Павел Корниенко, Максим Абрашин и Владимир Дьяченко. Выставочные игры пройдут 3, 4, 5, 6 и 7 января, тренировки — 28 и 29 декабря, «хоккейные челленджи» — 8 и 9 января. Начало в 11:00.

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