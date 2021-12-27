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Уголовное дело завели после убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае

Евгений Белоусов

Происшествия
Уголовное дело завели после убийства семьи из четырех человек в Красноярском крае
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Следователи из Красноярского края завели уголовное дело после убийства семьи из четырех человек в городе Канск. Об этом в понедельник, 27 декабря, пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

В следственные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых человек в квартире дома по улице Эдемана в Канске. На месте происшествия полиция обнаружила тела мужчины, женщины и двух детей без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

После этого следственные органы возбудили уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц и малолетнего.

— В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей и криминалистов Главного следственного управления, оперативных сотрудников и экспертов ГУ МВД России по Красноярскому краю, — говорится в сообщении.

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре. В ходе нее будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. В ночь с 25 на 26 декабря в СНТ «Машиностроитель» Пушкинского городского округа разгорелся пожар. Два человека пострадали, трое погибли, в том числе двухлетний ребенок.

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