Не было криков: появились подробности убийства семьи в Канске

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В доме, где произошло убийство семьи из четырех человек, никаких криков не было слышно. Об этом рассказала соседка погибших.

По словам соседки, никто в трехэтажном доме, где снимала квартиру съехавшая от мужа женщина с детьми, не слышал криков во время убийства. Закричала только обнаружившая трупы другая соседка.

— Бабушка пришла разбудить детей в школу, а там трупы лежат, — рассказала женщина.

Девушка добавила, что само убийство могло произойти ночью, пока дети спали.

Снимавшая квартиру в доме на улице Эйдемана женщина съехала от мужа. Именно он и пришел выяснять с ней отношения в день, когда произошло убийство. По предварительным данным, после ссоры и произошла трагедия: мужчина зарезал детей, после жену, а затем покончил с собой.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник, причиной убийства могло послужить желание женщины оставить у себя детей после развода с мужем.

Следователи из Красноярского края завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре.