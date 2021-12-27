Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Не было криков: появились подробности убийства семьи в Канске

Евгений Белоусов

Происшествия
Не было криков: появились подробности убийства семьи в Канске
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В доме, где произошло убийство семьи из четырех человек, никаких криков не было слышно. Об этом рассказала соседка погибших.

По словам соседки, никто в трехэтажном доме, где снимала квартиру съехавшая от мужа женщина с детьми, не слышал криков во время убийства. Закричала только обнаружившая трупы другая соседка.

— Бабушка пришла разбудить детей в школу, а там трупы лежат, — рассказала женщина.

Девушка добавила, что само убийство могло произойти ночью, пока дети спали.

Снимавшая квартиру в доме на улице Эйдемана женщина съехала от мужа. Именно он и пришел выяснять с ней отношения в день, когда произошло убийство. По предварительным данным, после ссоры и произошла трагедия: мужчина зарезал детей, после жену, а затем покончил с собой.

Как сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на свой источник, причиной убийства могло послужить желание женщины оставить у себя детей после развода с мужем.

Следователи из Красноярского края завели уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

26 декабря стало известно, что подмосковная прокуратура проводит проверку по факту гибели трех человек в результате пожара в частном доме в Ивантеевке. Ее проведение поручено Пушкинской городской прокуратуре.

Читайте также:
Красноярский край Дети убийство
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте