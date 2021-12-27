Началось возведение конструкций Крутицкой набережной

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Россия, Москва, причал Новоспасский мост Карта всех событий

Начались работы по возведению конструкций Крутицкой набережной в Москве. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На участке реконструкции Крутицкой набережной выполнили закрытую прокладку сети дождевой канализации и работы по сохранности участка городской канализации. Сейчас строители приступили к возведению конструкций набережной, — рассказал он.

По словам Бочкарева, сейчас ведется прокладка инженерных сетей, строительство очистных сооружений и устройство дорожного полотна. Всего планируется разбить более 30 тысяч квадратных метров газона и высадить почти 200 деревьев и кустарников в рамках благоустройства.

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов также напомнил, что сама реконструкция идет от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

— Здесь планируется реконструировать проезжую часть автомобильной дороги, которая будет расширена до четырех полос (по две в оба направления), выполнить устройство пешеходной части набережной шириной не менее трех метров, — уточнил Загрутдинов.

Также он подметил, что на участке планируется построить очистное сооружение для обеспечения ливнестока реконструируемого участка улично-дорожной сети. Набережные, подчеркнул он, будут возведены по новым правилам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Днем ранее, 26 декабря, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о завершении строительства амбулаторного корпуса больницы в Коммунарке. Амбулаторный корпус оснащен всем необходимым для оказания гражданам качественной медицинской помощи.