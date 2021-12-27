В Москве утвердили предмет охраны дома Арсения Морозова и особняка Степана Рябушинского

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В Москве определили ценные архитектурные элементы дома Арсения Морозова и особняка Степана Рябушинского и утвердили предмет их охраны. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что для обоих уникальных памятников архитектуры специалисты Мосгорнаследия уже утвердили особый документ об охране зданий.

Особняк Арсения Морозова построен в 1899 году по проекту известного архитектора Виктора Мазырина. Сейчас в особняке базируется Дом приемов правительства Российской Федерации: проводятся встречи, дипломатические переговоры и конференции международных организаций.

В документ охраны памятника архитектуры вошла композиция с башнями, эркером, гранеными ризалитами, скошенным и закругленным углами, открытыми площадками-террасами. Специалисты также оценили предметы мебели XIX века: шкаф, этажерку и зеркало в резной раме.

Особняк на Малой Никитской был построен в 1900–1903 годах по заказу банкира Степана Рябушинского. В документ охраны архитектуры вошли композиция и планировка здания, парадное крыльцо и крыльцо-терраса, все лестницы, балконы и крыши. В перечень уникальных объектов вошли осветительные приборы XX века — торшеры, потолочные люстры и светильники.

Над какими объектами в канун 875-летия столицы уже начали работать московские реставраторы и что они будут восстанавливать в юбилейном для города году, «Вечерней Москве» рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.