Педиатр объяснила, как распознать переохлаждение у ребенка

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Маленький ребенок может не заметить признаки переохлаждения, поэтому на зимней прогулке за ним нужно постоянно следить. Об этом сообщила врач-педиатр Мария Ревнова.

Она пояснила, что в силу возраста дети могут заиграться на улице и не заметить, что начинают замерзать. Взрослые обращают внимание на дискомфортное состояние, а дети могут пропустить этот момент и получить переохлаждение. Поэтому взрослым стоит спрашивать, не холодно ли ребенку, не болит ли что-то.

У ребенка обязательно должны быть в тепле ноги и руки, поэтому необходимо купить хорошие ботинки и варежки.

— Если имеются какие-то признаки обморожения, то сначала кожа краснеет, а потом белеет. До этого доводить, конечно, не надо, если руки красные и холодные, то пора идти домой, не нужно переохлаждать ребенка, — отметила она в комментарии ФАН.

В то же время, по словам врача, не стоит слишком сильно кутать ребенка, так как обычно дети все время находятся в движении, их греет колоссальный запас энергии. К тому же детский организм должен понемногу закаливаться.

До этого реаниматолог Геннадий Мышков рассказал, что делать при переохлаждении и чем оно опасно.