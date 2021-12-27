Кинолог рассказала, собак какой породы предпочитают заводить жители Питера

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Любителей собак с каждым годом все больше в Петербурге. О том какие породы в 2021 году стали чаще выбирать горожане, рассказала кинолог Ирина Ефремова.

По словам специалиста, мода на маленьких собак постепенно уходит в прошлое. Они продолжают быть популярны и сегодня, но такого ажиотажа, как несколько лет назад, не наблюдается. Популярность сохраняют и шпицы, также стало много папильонов.

— Раньше маленькие собаки были предметом роскоши, а сейчас они у каждого второго, это понятно, они удобны в содержании, уходе и кормлении. В городе маленькая собака это намного легче, — пояснила Ирина Ефремова в комментарии «Невским новостям».

Большое распространение получили джек-рассел-терьеры, пинчеры, цвергшнауцеры. Однако эксперт отметила, что эти породы очень непростые. Собак таких пород необходимо дрессировать и воспитывать, что требует большого количества времени. Кроме того, это охотничьи породы — таким собакам необходимо расходовать энергию в больших количествах.

Все чаще петербуржцы выбирают породу корги. По словам кинолога, их сейчас очень много в городе. Такие собаки удобны в содержании и обладают спокойным характером.

Кинолог также отметила, что горожане все чаще выбирают дворняг из приютов.

До этого ветеринар Анастасия Высоких рассказала, как подготовить домашнее животное к перелету. По ее словам, длительные перелеты могут спровоцировать у кошек и собак проблемы с перистальтикой. Она предупредила, что некоторым питомцам следует дать до перелета седативные средства.