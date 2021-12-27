Диетолог Бодряков перечислил натуральные антидепрессанты

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В природе есть множество натуральных и эффективных антидепрессантов, рассказал нутрициолог, диетолог, психотерапевт Сергей Бодряков.

По словам специалиста натуральные антидепрессанты помогут восстановить дефицит нейромедиаторов и гормонов счастья.

Так, трава родиола позволяет организму лучше адаптироваться к стрессу, обладает антидепрессивным свойством.

Также стоит добавлять в блюда шафран. Данная специя содержит различные антиоксидантные соединения. Шафран повышает уровень серотонина, что дает возможность справиться с депрессивным состоянием.

Кроме того, для борьбы со стрессом отличной подойдет чай с добавлением зверобоя.

Специалист также отметил, что организму необходимы такие витамины как омега 3, витамин D3, витамины группы В, магний. Наличие этих микроэлементов в нужном количестве позволит организму эффективнее и быстрее справиться с депрессией, передает Nation News.

До этого невролог Александр Атяшев назвал топ-3 мифов об антидепрессантах. В настоящее время антидепрессанты используются для лечения множества болезней, включая и депрессию.