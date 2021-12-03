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Невролог назвал топ-3 мифов об антидепрессантах

Лала Манушакян

Общество
Невролог назвал топ-3 мифов об антидепрессантах
Фото: Pexels

Врач-невролог Александр Атяшев развенчал мифы об антидепрессантах, а также объяснил их эффективность при определенных болезнях.

— Антидепрессанты — это группа препаратов, которые действуют на центральную нервную систему. В связи с этим их назначают только по рецепту. Многие люди боятся их, как огня, потому что они назначаются рецепторно, а значит, обязательно страшны и плохо влияют на организм, — пояснил специалист.

Миф № 1: антидепрессанты вызывают привыкание

По слова Александра Атяшева, врачи часто назначают комплексное лечение пациента: психотерапия, антидепрессанты. Однако часто душевнобольные люди ограничиваются лишь антидепрессантами, не меняя свою жизнь. Поэтому после курса лечения они не в силах справиться со стрессом и прибегают к повторному употреблению препаратов.

— Привыкание антидепрессанты не вызывают. При неправильном проведении терапии после отмены препарата к пациенту могут вернуться начальные симптомы. В связи с этим и возник миф, что антидепрессанты вызывают привыкание. Это не зависимость, это возврат к старым симптомам, поскольку антидепрессанты не меняют вашу личность и отношение к происходящему, они только помогают сопротивляться стрессу, — объясняет Атяшев.

Миф № 2: антидепрессанты принимают только от депрессии

Сейчас антидепрессанты используются для лечения множества болезней, включая и депрессию.

— Их применяют при головной боли для уменьшения количества приступов. Препарат назначается при тревожном расстройстве, а также при некоторых функциональных расстройствах. К последним относятся, например, подъем давления, не связанный с сердцем, диспепсия (тошнота, рвота, диарея, запор), не связанная с ЖКТ. То есть когда профильный врач говорит, что «все нормально», но симптомы не отпускают человека. Антидепрессанты очень часто и очень обширно используются в терапии хронической боли. В невралгии более половины пациентов нуждаются в терапии антидепрессантами. Это 70 процентов пациентов с головными болями, 90–95 процентов пациентов с длительными болями в спине, — рассказывает врач ТСЛ 24.

Миф № 3: антидепрессанты имеют множество побочных эффектов

Невролог объяснил, что в некоторых случаях побочные эффекты появляются раньше желаемого результата. Это связано с тем, что начинает подниматься уровень серотонина в тех клетках, которые хорошо и быстро отвечают на препарат.

— Мы получаем побочные эффекты: тошноту, сухость во рту, подъем давления, иногда тревожность, сердцебиение. В это время те клетки, на которые мы должны воздействовать, где мало серотонина, отвечают не так быстро, поэтому эффект препарата отложен. Таким образом, сначала мы получаем побочные эффекты, а результат начинается только тогда, когда побочные эффекты уже уйдут, то есть через 2–4 недели, — успокоил врач.

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