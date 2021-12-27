Более 25 коммуникационных коллекторов реконструировали и отремонтировали в Москве за год

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Коровинское шоссе Карта всех событий

Сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы в 2021 году реконструировали и отремонтировали 27 коммуникационных коллекторов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, 17 объектов реконструировали, 10 капитально отремонтировали. Работы включали в себя восстановление гидроизоляции коллекторов, усиление строительных конструкций, замену кабельных металлоконструкций, обновление системы пожарной сигнализации и диспетчерских пунктов.

— Коллекторное хозяйство столицы – уникальный подземный город, не имеющий аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет 800 километров, — отметил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что были отремонтированы такие важные для столицы объекты, как «ПС Коровинское шоссе», «Новые Черемушки», «Крупский», «Газетный» и «Белинский». В настоящий момент идет реконструкция коммуникационного коллектора «Зарядье», начаты работы на объектах «Академика Сахарова» и «Можайский».

22 декабря Бирюков сообщил, что сотрудники Комплекса городского хозяйства Москвы завершили второй этап реконструкции Люберецких очистных сооружений. Он также отметил, что при проведении работ были задействованы новейшие технологии.