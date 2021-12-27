Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Водитель скорой спас бегавшего по снегу в минус 30 градусов голого ребенка в Амурске

Евгений Белоусов

Происшествия
Водитель скорой спас бегавшего по снегу в минус 30 градусов голого ребенка в Амурске
Фото: mos.ru/Максим Денисов

Водитель скорой заметил и спас двухлетнего ребенка, который бегал голым по снегу в минус 30 градусов. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Водитель ждал бригаду с вызова, когда увидел, как совершенно голый ребенок прыгает на месте, пытаясь согреться. Он усадил ребенка в машину и укутал в куртку. Попытки водителя узнать у мальчика его имя ни к чему не привели, он был слишком напуган и замерз.

Видео: Telegram / Amur Mash

По предварительным данным, ребенок смог выбежать на улицу, так как его тетя, школьница, забыла запереть дверь в квартиру. В пятницу, 24 декабря, мама ребенка ушла помогать родителям делать ремонт и осталась у них ночевать. Сына она оставила со своим мужем и младшей сестрой-школьницей. На следующий день девочка пошла на уроки и забыла закрыть дверь.

Отец ребенка проснулся около девяти утра, когда мальчик уже выше на улицу. Обратившись в полицию, отец нашел сына в больнице. Мать ребенка несколько дней провела с ним в стационаре, откуда их выписали в воскресенье, 26 декабря.

Отмечается, что на учете семья никогда не стояла, по уголовным статьям никто тоже не привлекался, говорится в Telegram-канале «Amur Mash».

Врач-педиатр Мария Ревнова рассказала, как распознать переохлаждение у ребенка. По ее словам, в силу возраста дети могут заиграться на улице и не заметить, что начинают замерзать. Взрослые обращают внимание на дискомфортное состояние, а дети могут пропустить этот момент и получить переохлаждение. Поэтому взрослым стоит спрашивать, не холодно ли ребенку, не болит ли что-то.

Читайте также:
происшестие Дети Амурская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Избавим Америку от эйфории

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Наталья Кравченко
Наталья Кравченко

Дорогу юным гениям

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нужные книги мы детям читаем

Елена Дружинина
Елена Дружинина

Престиж науки неуклонно растет

Все мнения
О проекте