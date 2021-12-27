Водитель скорой спас бегавшего по снегу в минус 30 градусов голого ребенка в Амурске

Фото: mos.ru/Максим Денисов

Водитель скорой заметил и спас двухлетнего ребенка, который бегал голым по снегу в минус 30 градусов. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщил Telegram-канал Mash.

Водитель ждал бригаду с вызова, когда увидел, как совершенно голый ребенок прыгает на месте, пытаясь согреться. Он усадил ребенка в машину и укутал в куртку. Попытки водителя узнать у мальчика его имя ни к чему не привели, он был слишком напуган и замерз.

Видео: Telegram / Amur Mash

По предварительным данным, ребенок смог выбежать на улицу, так как его тетя, школьница, забыла запереть дверь в квартиру. В пятницу, 24 декабря, мама ребенка ушла помогать родителям делать ремонт и осталась у них ночевать. Сына она оставила со своим мужем и младшей сестрой-школьницей. На следующий день девочка пошла на уроки и забыла закрыть дверь.